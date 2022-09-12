В Москве раскрыто число поездок на такси за день

За день столичные такси перевозят почти 1,6 миллиона пассажиров, и спрос на этот вид транспорта продолжит расти. Число поездок раскрыл руководитель Дептранса Максим Ликсутов в беседе с журналистами, его слова цитирует «Мослента».

«Долго эта цифра держалась на уровне миллиона, потом пандемия прибавила процентов 15, и сейчас показатели пошли вверх. Это говорит о том, что такси в Москве доступно, и людям оно нравится», — рассказал заммэра города.

На сегодняшний день город вместе с компаниями, занимающимися каршерингом, работают над проектом производства автомобилей такси и каршеринга на столичном заводе «Москвич». Предполагается, что новые машины станут электрическими. «Такую задачу "Москвичу" мы ставим от правительства Москвы. И коллеги из маркетингового блока завода считают, что ориентация на электрический транспорт — это совершенно правильно и разумно», — заключил Ликсутов.

Ранее москвичам рассказали о мерах поддержки такси и каршеринга. По словам Ликсутова, благодаря принятым нововведениям в столице стало возможным сохранить более 200 тысяч рабочих мест.