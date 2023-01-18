Члены этнической банды получили 102 года заключения за рэкет и убийство

102 года заключения в общей сложности получили за рэкет и убийство шестеро членов этнической банды, сообщает прокуратура Московской области. На основании вердикта присяжных заседателей областной суд вынес приговор в отношении организатора устойчивой вооруженной группы Джабраила Гейдарова и его сообщников.

«В суде установлено, что в 2016-2017 годах Гейдаров, имея особое влияние в криминальной среде и преследуя корыстный умысел быстрого и незаконного обогащения, решил заняться вымогательством денежных средств у граждан, осуществляющих торговую деятельность в одном из оптово-розничных продовольственных центров города Москвы», — говорится в пресс-релизе.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, один из предпринимателей был вынужден ежемесячно передавать членам банды по 50 тысяч рублей и всего передал 900 тысяч рублей. В марте 2018 года он отказался платить. Тогда преступники сначала совершили покушение на убийство, а в ноябре того же года убили бизнесмена.

С другого потерпевшего бандиты вымогали пять миллионов рублей, установили за ним слежку и угрожали оружием.

Кроме того, после убийства бизнесмена один из соучастников незаконно пересек границу России, чтобы скрыться от следствия, а другой ему помог.

В январе 2019 года деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Членов группы обвинили в бандитизме, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, вымогательстве, покушении на убийство и убийстве, в незаконном пересечении государственной границы России и пособничестве в этом.

В итоге суд приговорил: Джабраила Гейдарова к 25 годам лишения свободы. 15 лет он проведет в тюрьме, еще 10 лет — в исправительной колонии особого режима. Агшин Нураддинли получил 21 год лишения свободы (10 лет в тюрьме, 11 — в исправительной колонии строгого режима). Сулейман Алекберов приговорен к 16 годам лишения свободы, Рамин Джафаров — к 15 годам, Сиявуш Маммадов — к 14 годам, а Техран Рахимов — к 11 годам лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительных колониях строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил. Двое участников банды скрылись от органов следствия, поэтому уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.

Ранее в Москве вынесли приговор по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Двое преступников были приговорены к длительным срокам лишения свободы.