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08:16, 11 марта 2023
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Москвичи обсудили автомобильное «чудище» в одном из дворов

Москвичи обсудили автомобильное «чудище» в одном из дворов
Кадр: Telegram-канал «Изнанка Измайлово»

Автомобильное «чудище» в одном из дворов заметили жители столицы. Жители Измайлова обсудили тюнингованный внедорожник соседа в районном Telegram-канале.

«Вот такое чудище паркуется регулярно между управой и "Жилищником Измайлово"», — подписали видео авторы публикации.

На кадрах запечатлен большой черный внедорожник с металлическим обвесом по периметру. По мнению пользователей сети, водитель авто увлекается трофи. Об этом свидетельствуют лебедки, сендтраки, силовой обвес и лифт на машине.

«Огнемета на крыше не хватает», «Норм машина. Не запрещают покупать такие. Газели не напрягают ржавые?», «Не хватает чуваков с белыми мордами из фильма "Безумный Макс"», «А чего там не так? Проход для людей и колясок вроде есть», «Он к чему-то готовится», «Машина как машина. Если кто-то любит покататься по бездорожью и имеет деньги на то, чтобы зарядить машину для этого, то в чем проблемы?» — прокомментировали пост подписчики канала.

Ранее мужчина зацепился за автомобиль и проехал на сноуборде по центру Москвы. На опубликованных кадрах видно, как мужчина едет на сноуборде по заснеженной дороге, держась за трос, пристегнутый к багажнику автомобиля.

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