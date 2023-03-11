Москвичи обсудили автомобильное «чудище» в одном из дворов

«Огнемета на крыше не хватает», «Норм машина. Не запрещают покупать такие. Газели не напрягают ржавые?», «Не хватает чуваков с белыми мордами из фильма "Безумный Макс"», «А чего там не так? Проход для людей и колясок вроде есть», «Он к чему-то готовится», «Машина как машина. Если кто-то любит покататься по бездорожью и имеет деньги на то, чтобы зарядить машину для этого, то в чем проблемы?» — прокомментировали пост подписчики канала.

Ранее мужчина зацепился за автомобиль и проехал на сноуборде по центру Москвы. На опубликованных кадрах видно, как мужчина едет на сноуборде по заснеженной дороге, держась за трос, пристегнутый к багажнику автомобиля.