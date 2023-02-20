Мужчина зацепился за автомобиль и проехал на сноуборде по центру Москвы
Мужчина зацепился за автомобиль и проехал на сноуборде по одной из улиц в центре Москвы. Видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
На опубликованных кадрах видно, как мужчина едет на сноуборде по заснеженной дороге, держась за трос, пристегнутый к багажнику автомобиля. Действие происходило напротив Белорусского вокзала.
Мнения пользователей сети по поводу поступка спортсмена разделились. Одни сочли его действия опасными, написав, что таким образом человек мог столкнуться с другими машинами и получить травмы. «Ума нет, считай калека», «До первого столба или открытой двери машины», «Почему есть люди, которые страдают какой то фигней? Есть склоны, лыжные трассы, разные зимние курорты. Зачем то устраивают этот бред», — написали они.
Другие юзеры с юмором отнеслись к такой забаве. «Вот это весело», «На Красной поляне лавиноопасно сегодня, а в Москве норм», — прокомментировали ролик подписчики канала.
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