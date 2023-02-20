Мужчина зацепился за автомобиль и проехал на сноуборде по центру Москвы

Мужчина зацепился за автомобиль и проехал на сноуборде по одной из улиц в центре Москвы. Видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина едет на сноуборде по заснеженной дороге, держась за трос, пристегнутый к багажнику автомобиля. Действие происходило напротив Белорусского вокзала.