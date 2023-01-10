Москвичка чуть не родила в машине из-за дорожного затора

Роженица находилась в автомобиле вместе с мужем. Когда у женщины отошли воды, машина попала в аварию. На помощь будущей матери пришли сотрудники Следственного комитета РФ. Они остановились на дороге, пересадили женщину в служебную машину и доставили ее в медучреждение, включив «мигалку».

«В машине могла родить, настолько стремительные роды. Попросил ребят из СК, и мы за полчаса домчались. Вот только привезли ее в роддом, буквально полчаса назад она родила мальчика», — сообщил SHOT отец ребенка.

Ранее 26-летняя россиянка родила ребенка в подъезде столичной многоэтажки. Скорую помощь на место вызвал очевидец, обнаруживший женщину на лестнице.