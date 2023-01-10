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19:20, 10 января 2023
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Москвичка чуть не родила в машине из-за дорожного затора

Москвичка чуть не родила в машине из-за дорожного затора
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из-за дорожного затора москвичка чуть не родила в машине по пути в роддом. Видео с места событий и подробности публикует Telegram-канал SHOT.

Роженица находилась в автомобиле вместе с мужем. Когда у женщины отошли воды, машина попала в аварию. На помощь будущей матери пришли сотрудники Следственного комитета РФ. Они остановились на дороге, пересадили женщину в служебную машину и доставили ее в медучреждение, включив «мигалку».

«В машине могла родить, настолько стремительные роды. Попросил ребят из СК, и мы за полчаса домчались. Вот только привезли ее в роддом, буквально полчаса назад она родила мальчика», — сообщил SHOT отец ребенка.

Ранее 26-летняя россиянка родила ребенка в подъезде столичной многоэтажки. Скорую помощь на место вызвал очевидец, обнаруживший женщину на лестнице.

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