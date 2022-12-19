Россиянка родила ребенка в подъезде столичной многоэтажки

По словам очевидца, он обнаружил на лестнице столичной многоэтажки женщину, которая сообщила ему, что родила ребенка на площадке верхнего этажа. Мужчина вызвал на место скорую помощь. Медики перерезали новорожденному мальчику пуповину и отвезли мать и ребенка в перинатальный центр.

Матерью младенца оказалась 26-летняя уроженка Армавира. По данным SHOT, ее сын появился на свет на месяц раньше срока. Сейчас женщина и ребенок находятся под наблюдением врачей.

Ранее подмосковные врачи спасли сильно пострадавшую при шестых домашних родах женщину. При проведении обследования у пациентки выявили отслойку плаценты, случившуюся на фоне высокого давления, и провели экстренное кесарево сечение.