В программе Мясникова назвали опасную причину постоянного чувства голода

Главный врач клинической больницы «Медси» на Пятницком шоссе, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко связала постоянное чувство голода с сахарным диабетом. Об этом она заявила в программе доктора Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Одна из зрительниц передачи рассказала, что при регулярном дробном питании она постоянно испытывает чувство голода и слабость. Врач Шаповаленко пояснила, что такие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с синтезом инсулина, то есть говорить о наличии сахарного диабета.

Медик подчеркнула, что в такой ситуации необходимо проверить уровень сахара в крови натощак и в течение дня, а также проанализировать, нет ли нарушения толерантности к глюкозе или преддиабета. Особенно актуальны такие обследования для тех, у кого есть наследственная предрасположенность к этому заболеванию.

Ранее врач Котешкова раскрыла роль наследственности в развитии сахарного диабета.