20:12, 08 мая 2023
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Проехавший по встречной полосе на ЦКАД автомобиль попал на видео
Автомобиль проехал со скоростью более 200 километров в час по встречной полосе на ЦКАД.
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»
Автомобиль, проехавший со скоростью более 200 километров в час по встречной полосе на ЦКАД попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы». Увиденное возмутило пользователей сети.
«Лишать прав таких надо», «Такие видео нужно не в развлекательных пабликах выкладывать, а в прокуратуру присылать», «Слабоумный», «Вот из-за таких рептилоидов домой нормальные люди не возвращаются. Если сам хочешь убиться, то других твои "мечты" не касаются!» — прокомментировали ролик юзеры.
Ранее на МКАД появились новые табло с предупреждением о ДТП. Не все россияне оценили нововведение.