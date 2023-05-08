Проехавший по встречной полосе на ЦКАД автомобиль попал на видео

«Лишать прав таких надо», «Такие видео нужно не в развлекательных пабликах выкладывать, а в прокуратуру присылать», «Слабоумный», «Вот из-за таких рептилоидов домой нормальные люди не возвращаются. Если сам хочешь убиться, то других твои "мечты" не касаются!» — прокомментировали ролик юзеры.

Ранее на МКАД появились новые табло с предупреждением о ДТП. Не все россияне оценили нововведение.