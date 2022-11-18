Показатели заболеваемости COVID-19 начали расти в Москве, предупредили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в России наступил эпидемиологический сезон. Помимо участившихся случаев заболевания гриппом, прибавляется и количество заразившихся коронавирусом. Так, в Москве прирост составил 30,9 процента, а в Подмосковье — 4,3 процента. Увеличение инфицированных наблюдается еще в 18 регионах страны.

Кроме того, зафиксировано повышение доли внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц — с 1,9 до 2,9 процента. «Это также вызывает опасения», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее было названо допустимое количество простудных заболеваний за сезон.