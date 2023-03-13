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10:14, 13 марта 2023
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Собянин раскрыл планы благоустройства Цветного бульвара

Сергей Собянин заявил о благоустройстве Цветного бульвара.

Собянин раскрыл планы благоустройства Цветного бульвара
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

О планах благоустройства Цветного бульвара в центре Москвы заявил в своем личном блоге столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что работы проведут на пешеходных тротуарах вдоль домов. По словам мэра, там не хватает уюта.

«Да и проезжую часть пора привести в порядок», — добавил Собянин.

Основные работы будут сконцентрированы рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро «Цветной бульвар», поделился градоначальник. Здесь будет обновлено покрытие пешеходной зоны, разбиты газоны и установлены новые лавки. Кроме того, будут перенесены установленные напротив входа в метро общественные туалеты.

Улучшить вид одной из главных центральных улиц поможет и перенос нависающих сейчас над головами горожан паутин проводов. Их уберут в подземную кабельную канализацию. Собянин добавил, что добавить уюта помогут также новые деревья и кустарники и современные фонари.

Ранее Собянин рассказал о развитии студенческого квартала в Москве. Он заявил о благоустройстве территории у Бауманского университета.

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