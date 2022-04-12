Продавщица цветов в Москве объяснила рост цен на ирисы и розы

Житель Москвы пересказал на своей странице в запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), диалог с продавщицей цветов в столичном магазине. Предпринимательница объяснила, как формируется стоимость товара и почему растут в цене и израильские ирисы, и подмосковные розы.

Владелица лавки нарисовала москвичу схему и рассказала, что все заграничные цветы сначала попадают в Голландию, потому что там находится мировой хаб этой бизнес-отрасли: проводятся аукционы, организуются биржи, торги. А уже оттуда цветы попадают в другие страны, в том числе и в Россию. Несмотря на санкции, по словам женщины, всегда находятся пути обхода, но при этом цена на продукцию стремительно возрастает.

Предпринимательница призналась, что сильнее всего ее огорчают отечественные цветоводы. «Смотрите, вот роза из Чехова. Раньше она у них стоила 180 рублей, теперь 280. А мы должны продавать уже хотя бы за 320, чтобы хоть какая-то выгода», — рассказала хозяйка магазина. Москвич согласился с ней и отметил, что это «натуральное свинство». «Я очень люблю наши подмосковные розы. И эти ребята могли бы из патриотических чувств взять и чуть опустить цены: берите, люди, пусть у вас будут дома наши прекрасные розы! Ладно, не надо опускать, но пусть хотя бы будут прежними, куда вы задрали на хрен знает сколько процентов?» — написал он.

Под постом фолловеры обсудили варианты провоза цветов через границу, сравнили с другими санкционными товарами и нашли другие объяснения росту цен. «Примерно как с вином», «Везут как товары сельскохозяйственного назначения, а на них санкции не распространяются. На коробке написано "Руккола", а внутри — цветочки», «Ребята запасаются удобрениями, химией и посадочным материалом на будущий год. Почти все импортное», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что в сети появились первые кадры весенних цветов в парках Москвы. В прогулочных зонах столицы из-под земли показались желтые и фиолетовые крокусы.