В Москве стартовал сезон летних веранд

Сезон летних веранд стартовал в Москве в субботу, 1 апреля. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. По его словам, сезон продлится до 1 ноября, сообщается на сайте столичного правительства.

На данный момент в схему включено почти 3,5 тысячи заведений. Глава ведомства отметил, что 346 кафе было разрешено сохранить летние площадки на зимний период, они не были демонтированы.

Немерюк подчеркнул, что на тех, кто пренебрегает правилами размещения летних веранд, будут возлагаться штрафы до 300 тысяч рублей. Кроме того, такие заведения будут исключены из схемы на будущий год.

Ранее стало известно, что столичным рестораторам разрешили монтировать веранды с 15 марта.