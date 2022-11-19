Росгвардия назвала самые эффективные способы защиты от дачных воров зимой

Самые эффективные способы защиты от дачных воров, обычно активизирующихся зимой, назвал на брифинге в Управлении вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве назвал руководитель межрайонного отдела по ТиНАО полковник полиции Андрей Ларичев.

«Постановка жилья под охрану является самым эффективным способом защиты имущества, находящегося в нем. В отделах вневедомственной охраны имеются самые передовые технические средства охраны, обеспечивающие бесперебойную работу оборудования и поступление сигнала «тревога» на пульт централизованной охраны», — цитирует Ларичева пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве. По словам полковника, после поступления сигнала экипаж прибывает на объект за 5-7 минут.

Другим эффективным способом он назвал использование систем видеонаблюдения, особенно в случае подключения на пост физической охраны.

«В отличие от системы сигнализации, срабатывание которой не дает возможности определить степень и характер угрозы и мгновенно выбрать адекватные меры противодействия, система видеонаблюдения позволяет просмотреть любую зафиксированную тревожную ситуацию и принять правильное решение», — сказал Ларичев.

На сегодня под охраной подразделений вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве находится более 184 тысяч объектов, квартир и мест хранения имущества граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее неочевидные способы обезопасить дачный участок от зимних краж назвал директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.