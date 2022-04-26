Москвичи раскупили билеты на чартерные рейсы в Дагестан

Высокий интерес проявили москвичи к новым турам в Дагестан с 30 апреля по 28 мая, сообщает «Ассоциация туроператоров России» (АТОР).

Сотрудники организации считают, что повышенный спрос связан в том числе с запуском чартерных рейсов. Так, ближайший прямой авиаперелет из Москвы в Махачкалу назначен на 30 апреля, билеты на него раскупили еще в первой половине месяца.

Полетная программа осуществляется туроператором «Интурист». В АТОР сообщили, что все пассажиры на первом чартере купили именно туры на Кавказ, а не просто билеты на самолет. «Подтверждает этот факт и то, что загрузка остальных чартерных рейсов в мае по состоянию на 24 апреля уже достигала от 60 до 75%», — заявляет агентство.

По данным АТОР, за месяц этой полетной программой воспользуется порядка 900 туристов. Стоимость трехдневного отдыха в Махачкале с перелетом и размещением начинается от 29 тысяч рублей на двоих. Примерно в 100 тысяч рублей обойдется восьмидневная поездка по Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии.

Ранее были названы самые дешевые направления для майских путешествий.