Дагестанского экс-футболиста Премьер-лиги задержали в Москве за мошенничество

Находившегося в федеральном розыске дагестанского экс-футболиста Премьер-лиги задержали в столице. Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, подозреваемого выявили при проверке документов на Тверской улице.

«Сотрудники патрульно-постовой службы при проверке документов выявили гражданина, находящегося в федеральном розыске», — сообщил представитель ведомства. По данным полиции, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") УК России.

По данным ТАСС, задержанным оказался 34-летний бывший футболист нескольких клубов российской Премьер-лиги Махач Гаджиев.

Из открытых источников известно, что уроженец Дагестана Гаджиев — племянник погибшего в декабре 2013 года в автоаварии в Москве зампредседателя правительства республики, депутата Госдумы России двух созывов Гаджи Махачева. Футбольную карьеру начинал в молодежной команде московского «Спартака». С 2005 по 2014 год выступал за махачкалинский клуб «Анжи», самарские «Крылья Советов», раменский «Сатурн», казанский «Рубин» и пермский «Амкар». Привлекался в молодежную сборную России.

Ранее сообщалось о задержании в Москве мошенника, подставлявшегося под автомобили на пешеходных переходах и вымогавшего деньги у «виновных» водителей.