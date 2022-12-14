Москвичам напомнили о возможности вносить данные в электронную медкарту

«С помощью чат-бота москвичи могут записать в электронную медкарту сведения о личном анамнезе: о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Эти важные данные можно внести в электронную медкарту после заполнения опроса чат-бота о жалобах перед приемом у специалиста. Результаты опроса автоматически зафиксируются в протоколе предстоящего осмотра», — сообщили в пресс-службе.