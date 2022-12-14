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13:57, 14 декабря 2022
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Москвичам напомнили о возможности вносить данные в электронную медкарту

Москвичам напомнили о возможности вносить данные в электронную медкарту
Фото: Freestocks / Unsplash

О возможности самостоятельно вносить данные в электронную медкарту (ЭМК) москвичам напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. В ведомстве рассказали «Мосленте», какие изменения можно внести в ЭМК.

«С помощью чат-бота москвичи могут записать в электронную медкарту сведения о личном анамнезе: о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Эти важные данные можно внести в электронную медкарту после заполнения опроса чат-бота о жалобах перед приемом у специалиста. Результаты опроса автоматически зафиксируются в протоколе предстоящего осмотра», — сообщили в пресс-службе.

Указанная функция позволяет врачам сократить время на сбор информации о пациенте, эффективно оценивать риски, ставить более точные диагнозы и корректировать назначения. Предоставленные данные можно редактировать с помощью истории изменений. Чат-бот не собирает анамнез повторно, если сведения уже были зафиксированы в системе.

«Вся информация доступна в электронной медкарте в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"», — напомнили пациентам в департаменте здравоохранения.

Ранее в ведомстве назвали доступные в ЭМК документы. С помощью сервиса можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, выписками из стационаров, историей вакцинаций, результатами обследования в павильонах «Здоровая Москва», а также с результатами пройденных исследований — КТ, МРТ, флюорографии и других.

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