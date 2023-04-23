Подготовка к открытию магазина на месте Zara в Москве попала на видео

Подготовка к открытию магазина Maag на месте Zara в столичном ТЦ «Атриум» попала на видео. Кадрами поделилось агентство «Москва».

На кадрах видно, что витрины будущей торговой точки подготовили к работе. В окнах включили подсветку, на стеклах появилась надпись «Скоро открытие». Над входом в Maag также повесили вывеску с названием магазина.

Ранее на видео попал бывший магазин Zara под названием Maag в центре Москвы. Приложение «Яндекс Карты» показывает, что торговая сеть откроется в Москве по 11 адресам. В России также заработал онлайн-магазин бренда, однако просмотр и покупка вещей пользователям пока недоступны.