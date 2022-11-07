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12:19, 07 ноября 2022
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Названа дата пика аномального ноябрьского тепла в Москве

Названа дата пика аномального ноябрьского тепла в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дату пика аномально теплой для ноября погоды в Москве в разговоре с ТАСС назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, в столице столбики термометров поднимутся до отметки 9-10 градусов в конце недели.

«На этой неделе температура будет повышаться, она уже начала повышаться. В предыдущие выходные дни у нас была температура до плюс 1 градуса всего лишь, а сегодня мы уже ожидаем до плюс 3-4. Завтра плюс 5, в среду плюс 8, в четверг плюс 9. До 9-10 градусов будет в конце рабочей недели. Пик потепления придется на четверг-пятницу», — сообщил метеоролог.

Синоптик добавил, что в следующие выходные в городе ожидается также до плюс 6-8 градусов тепла. По словам Синенкова, такая температура выше обычных значений для первой декады ноября.

Ранее об аномальном тепле жителей столицы также предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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