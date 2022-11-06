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15:20, 06 ноября 2022
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Вильфанд предупредил москвичей об аномальном тепле

Вильфанд предупредил москвичей об аномальном тепле
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Об аномальном тепле предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

По словам синоптика, зима в городе откладывается из-за заметного потепления. Отрицательных ночных температур в Москве не ожидается со вторника, 8 ноября, отметил Вильфанд.

«В понедельник днем температура повысится до 2-4 градусов, во вторник — уже до 4-6 градусов, в среду — до 5-7 градусов, по области — даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов», — рассказал Вильфанд.

Ранее специалист Гидрометцентра обещал москвичам потепление после ноябрьских праздников. Он заявил, что воздух может прогреться до шести градусов тепла.

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