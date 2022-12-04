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18:19, 04 декабря 2022
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Названа дата потепления в Москве

Названа дата потепления в Москве
Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

В четверг, 8 декабря, в столицу может прийти потепление после морозов. Такую дату озвучил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Морозы отступят, и дневные температуры будут порядка 3–5 градусов мороза. В четверг — снег, а в пятницу — минус 1–2 градуса и ночные температуры до минус 3. Мы меняем антициклональную погоду на облака, снег и повышение температуры», — рассказал синоптик.

Шувалов также назвал самый теплый день предстоящей недели. Им станет суббота, 10 декабря, когда температура может подняться до нуля градусов. Кроме того, к нормальным значениям начнет стремиться рекордное в последние дни атмосферное давление.

Ранее москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала сезона. Об укреплении морозов заявил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

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