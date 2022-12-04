Москвичей предупредили о самой холодной ночи

О погоде в Москве в воскресенье, 4 декабря, рассказал в личном Тelegram-канале ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптик предупредил жителей столицы о том, что ближайшая ночь может стать самой холодной.

«Сегодня Москва останется под влиянием периферии антициклона, который, получив новую порцию холодного воздуха, активизируется. В облаках появятся прояснения, осадков не ожидается», — рассказал Леус.

Температура воздуха в столице составит 6-8 градусов мороза, по области — 5-10 градусов ниже нуля. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы, отметил метеоролог. Он напомнил, что в Москве второй день подряд обновляются суточные рекорды высокого атмосферного давления.

«Морозы окрепнут. Ближайшая ночь может стать самой холодной с начала сезона», — предупредил Леус.

Ранее о приходе редкого атмосферного явления в Москву сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столичном небе зафиксированы так называемые ледяные иглы.