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10:39, 09 января 2023
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Названа дата потепления в Москве

Названа дата потепления в Москве
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Во вторник, 10 января, в Москву может прийти потепление после морозов. Эту дату назвал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Морозы начнут отступать с завтрашнего дня. 10 января днем будет уже около минус 10 градусов, в среду — всего лишь минус 7, а в конце недели будет даже до минус 4-6 градусов», — сообщил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 9 января, в столице ожидается до минус 17-19 градусов, переменная облачность. Во вторник — минус 10-12 градусов, облачно с прояснениями. В среду в городе ожидается до минус 8 градусов, небольшой снег и метель.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности вновь продлили в Москве и Московской области из-за аномально холодной погоды.

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