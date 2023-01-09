Названа дата потепления в Москве

Во вторник, 10 января, в Москву может прийти потепление после морозов. Эту дату назвал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Морозы начнут отступать с завтрашнего дня. 10 января днем будет уже около минус 10 градусов, в среду — всего лишь минус 7, а в конце недели будет даже до минус 4-6 градусов», — сообщил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 9 января, в столице ожидается до минус 17-19 градусов, переменная облачность. Во вторник — минус 10-12 градусов, облачно с прояснениями. В среду в городе ожидается до минус 8 градусов, небольшой снег и метель.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности вновь продлили в Москве и Московской области из-за аномально холодной погоды.