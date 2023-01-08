В Москве и области вновь продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности вновь продлили в Москве и Московской области из-за аномально холодной погоды. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Москва. Очень низкая температура. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Период предупреждения до 21:00 вторника, 10 января», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует на территории Подмосковья.

Кроме того, в столице и области до 12:00 среды, 11 января, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева дала метеозависимым людям рекомендации, как пережить период холодов в Москве. Эксперт объяснила, что температурные качели негативно влияют на самочувствие людей, чей организм реагирует на изменения погоды.