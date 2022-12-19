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01:46, 19 декабря 2022
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Названа дата появления первого лифта в жилом доме в Москве

Названа дата появления первого лифта в жилом доме в Москве
Фото: © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Дату появления первого лифта в жилом доме в столице назвали в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Самый первый лифт в Москве заработал в 1901 году. Его установили в доме номер 17 на Рождественском бульваре. Сегодня это здание относится к Мещанскому району Центрального административного округа. Чуть позже лифтами обзавелся дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре, 6, корпус 1, строение1», — говорится в сообщении.

По данным администраторов группы, во время запуска первых лифтов в Москве производства подъемных машин не было, оборудование закупалось за границей.

Ранее был раскрыт адрес первого в Москве дома с электричеством. Впервые свет провели в усадьбу текстильного промышленника и миллионера С.П. Берга в Денежном переулке, 5, строение 1.

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