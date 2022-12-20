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09:36, 20 декабря 2022
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Названа дата прекращения снегопадов в Москве

Названа дата прекращения снегопадов в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дату прекращения снегопадов в Москве News.ru назвал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, обильные осадки прекратятся только к концу рабочей недели.

«Все завалено снегом, и подобная погода простоит в столице вплоть до середины недели. Во вторник будут продолжаться обильные снежные осадки, а ко второй половине среды к Москве начнет подходить западный атмосферный фронт, и температура начнет подниматься», — сказал он.

Синоптик уточнил, что снегопады утихнут в четверг, 22 декабря. В столице в этот день будет морозно — минус 6-12 градусов.

Ранее стало известно, что частные снегоуборщики просят за услугу откапывания машины от снега от 500 до 15 000 рублей, сумма варьируется в зависимости от степени сложности работы.

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