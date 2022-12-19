Стала известна стоимость услуги по откапыванию машин после снегопада в Москве

Москвичи предложили свои услуги по откапыванию машин после снегопада в столице. Стоимость сервиса стала известна из объявлений на популярном сайте купли-продажи: снегоуборщики просят за услугу от 500 до 15 000 рублей, сумма варьируется в зависимости от степени сложности работы.

Так, один из жителей Гагаринского района Юго-Западного административного округа Москвы готов приступить к работе через 15 минут после обращения, если занесенное снегом авто находится на расстоянии одного километра от него. За «археологические раскопки», то есть уборку сугробов со всех сторон от транспортного средства, он просит тысячу рублей. Если машина стоит на параллельной парковке и требуется освободить только сторону выезда, цена составляет 500 рублей.

В основном горожане предлагают свою помощь недалеко от дома, но за дополнительную плату готовы выехать и в соседний район. «Помогу откопать вашу машину вблизи указанного адреса. За отдельную плату поеду подальше. Обращаться с фотографией для определения степени "откапывания" и цены», — указал москвич.

При этом свои услуги предлагают и сотрудники автосервисов. В одном из объявлений указано, что стоимость работы зависит от глубины снежного покрова. Например, за уборку сугробов высотой до 50 сантиметров требуется заплатить пять тысяч рублей, до 100 сантиметров — десять тысяч рублей, а до 150 — 15 тысяч рублей.

Ранее жители Подмосковья толпой вышли за помощью на шоссе и попали на видео. Юзеры предположили, что люди из-за обильных снегопадов не смогли откопать личный автомобиль из снега и решили воспользоваться общественным транспортом.