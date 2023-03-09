Москвичей предупредили о «погодной лихорадке»

О «погодной лихорадке» москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В своем Telegram-канале он рассказал, что в ближайшее время резкая смена погоды будет происходить практически каждый день.

«Так, в ночь с пятницы на субботу при ясном небе в столице минус 12-14, а уже в воскресенье днем пасмурно, дождь и до плюс 5», — сообщил специалист.

В понедельник в столице ожидается похолодание до минус 2-7 градусов. Во вторник снова потеплеет до плюс 3 градусов, ожидается сильный ветер, мокрый снег и дождь.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области.