Названа дата возвращения летней погоды в Москву

Возвращение летней погоды москвичам пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС он заявил, что тепло придет в город в среду, 26 июля.

Синоптик рассказал, что в понедельник в Москве будет 18-20 градусов тепла. Во вторник потеплеет до плюс 23-24 градусов. В среду в городе прогнозируется настоящая летняя погода — до 24-25 градусов тепла, а в четверг — 26-28 градусов тепла.

При этом специалист подчеркнул, что в пятницу произойдет небольшое понижение температуры до плюс 25 градусов. В выходные столбики термометров опустятся до 22-23 градусов тепла. При этом кратковременные дожди ожидаются в столице в течение всей недели, добавил Вильфанд.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала москвичам погоду на август.