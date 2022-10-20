Названа дата запуска столичного завода «Москвич»

Дату запуска столичного завода «Москвич» назвал мэр города Сергей Собянин в ходе посещения Международного экспортного форума «Сделано в России — 2022». Заявление градоначальника цитирует ТАСС.

«Надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич"», — сообщил Собянин в рамках доклада председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Мэр отметил, что столица планирует стать центром электромобилестроения. По его словам, для этого у города имеются все возможности.

О возобновлении производства легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» Собянин сообщил в мае текущего года. Отечественные авто начнут выпускать на заводе «Рено» в связи с уходом французской компании из России. Основным технологическим партнером станет КАМАЗ.