Москвичи вспомнили дату открытия первого городского аэропорта

Как отметили администраторы канала, строительство обеспечивалось пожертвованиями любителей авиации. Так, например, появлению аэропорта активно способствовал физик Николай Жуковский.

Аэродром на Ходынке несколько десятилетий был центральным, но к концу XX века начал терять свою актуальность из-за массовой застройки Москвы. В 2003 году его закрыли. Вокруг начали разрастаться жилые кварталы, а через некоторое время появился и один из крупнейших торговых центров в городе «Авиапарк».

Ранее был назван возраст самой древней пятиэтажки в Москве. Речь идет не о типовых «хрущевках», а о многовековой постройке, расположенной на территории Симонова монастыря по адресу Восточная улица, 4.