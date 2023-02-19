Город
23:50, 19 февраля 2023
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Москвичи вспомнили дату открытия первого городского аэропорта

Москвичи вспомнили дату открытия первого городского аэропорта
Фото: Борис Корзин / ТАСС

Дату открытия первого городского аэропорта вспомнили администраторы Telegram-канал «История Москвы». Воздушная гавань появилась в 1910 году на Ходынском поле.

1910
год

открытия первого аэропорта в Москве

Как отметили администраторы канала, строительство обеспечивалось пожертвованиями любителей авиации. Так, например, появлению аэропорта активно способствовал физик Николай Жуковский.

Аэродром на Ходынке несколько десятилетий был центральным, но к концу XX века начал терять свою актуальность из-за массовой застройки Москвы. В 2003 году его закрыли. Вокруг начали разрастаться жилые кварталы, а через некоторое время появился и один из крупнейших торговых центров в городе «Авиапарк».

Ранее был назван возраст самой древней пятиэтажки в Москве. Речь идет не о типовых «хрущевках», а о многовековой постройке, расположенной на территории Симонова монастыря по адресу Восточная улица, 4.

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