Назван возраст самой древней пятиэтажки в Москве

Возраст самой древней пятиэтажки в столице назван в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Речь идет не о типовых «хрущевках», а о многовековой постройке, расположенной на территории Симонова монастыря по адресу Восточная улица, 4.

«Симонов монастырь был построен еще в XIV веке и считался одним из самых богатых в Москве. Из того немногого, что от него осталось, можно рассказать про "солодежню", или "сушило". Эту постройку считают самой древней пятиэтажкой Москвы», — говорится в сообщении.

По данным администраторов группы, здание возвели позже, чем сам монастырь, — во второй половине XVII века. Уточняется, что в нем хранили и сушили зерна и солод.

«Очень впечатляет, когда находишься около этих стен. Одно из самых необычных зданий Москвы», «Весь монастырь грандиозен, а башни какие могучие», — отозвались пользователи сети.

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