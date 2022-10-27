Москвичам рекомендовали дату смены летней резины на зимнюю

Дату смены летней резины на зимнюю москвичам рекомендовал в личном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Кто еще не сменил автомобильную резину на зимнюю у своего железного коня? Настоятельно рекомендую сделать это в предстоящие выходные. После волны тепла в конце текущей недели новая неделя начнется с резкого похолодания», — написал синоптик.

По данным Леуса, с понедельника в столице ожидаются ночные заморозки, а днем столбики термометров не поднимутся выше четырех градусов тепла. Кроме того, в начале следующей недели не исключен небольшой мокрый снег.

Ранее москвичам пообещали аномально теплые выходные. Синоптик заявил, что в столице ожидается до 12 градусов тепла.