19:22, 31 декабря 2022
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Названы даты бесплатной парковки в Москве в новогодние праздники
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Даты бесплатной парковки в Москве в новогодние праздники назвал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
Оставить автомобиль на столичных улицах без оплаты можно будет с 1 по 8 января. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
«В праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, поэтому улицы меньше загружены. Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — предупредил глава ведомства Максим Ликсутов.
Ранее в Москве изменились парковочные тарифы. Стоимость платной парковки стала ниже на 27 столичных улицах.