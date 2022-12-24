В Москве изменились парковочные тарифы

Парковочные тарифы изменились на некоторых улицах Москвы — с субботы, 24 декабря, на 27 столичных улицах стоимость платной парковки стала ниже, сообщает Дептранс.

«Это позволит водителям быстрее находить свободную парковку — на них будет оставаться до 10-15 процентов свободных мест», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Изменения коснулись всего 8,6 процента улиц платного парковочного пространства. Стоимость парковок с максимальным тарифом 450 рублей в час не изменилась, рассказали в Дептрансе. Горожан предупредили, что теперь новые тарифы указаны на информационных щитах под специальными знаками.

Например, в Бумажном проезде или Красногвардейском бульваре стоимость парковки за час снизилась со 150 до 80 рублей, а на Пантелеевской улице и в Лужнецком проезде — с 80 до 40 рублей.

Ранее сообщалось, что срок бесплатной парковки в новогодние каникулы был продлен Дептрансом Москвы. Бесплатно припарковать машину на столичных улицах можно будет с 1 по 8 января.