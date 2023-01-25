Названы даты открытия магазинов Zara под новым названием в Москве

Магазины Zara откроются в столице под новым названием через 10 дней, то есть в первый уик-энд февраля. Такие даты назвал источник «Москвы 24».

Новым владельцем российской части бизнеса Inditex (магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) стала компания Daher Group. Ранее сообщалось, что компания планирует открыть торговые точки взамен закрывшихся весной 2023 года. Одним из первых магазинов под новой вывеской станет Maag в ТЦ «Авиапарк».