12:25, 25 января 2023
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Названы даты открытия магазинов Zara под новым названием в Москве
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Магазины Zara откроются в столице под новым названием через 10 дней, то есть в первый уик-энд февраля. Такие даты назвал источник «Москвы 24».
Новым владельцем российской части бизнеса Inditex (магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) стала компания Daher Group. Ранее сообщалось, что компания планирует открыть торговые точки взамен закрывшихся весной 2023 года. Одним из первых магазинов под новой вывеской станет Maag в ТЦ «Авиапарк».