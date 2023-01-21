Названо время открытия новых магазинов на месте бывших торговых точек Inditex

Время открытия в российских ТЦ новых магазинов на месте бывших торговых точек испанской компании Inditex (магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) называл «КоммерсантЪ». Стало известно, что новый владелец российской части бизнеса Inditex компания Daher Group может открыть новые магазины уже предстоящей весной.

«Одной из первых станет точка в московском торговом центре "Авиапарк" под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой, которая могла создаваться при участии представителей Inditex. Как предупреждают эксперты, Daher Group придется столкнуться со снижением спроса, ростом трат на ведение бизнеса и возросшей конкуренцией», — говорится в материале.

По словам источников издания, Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex.

Ранее компания Daher Group уточнила, что будет вести бизнес в России под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex. Daher перейдут большинство договоров аренды, связанных с магазинами Zara, Bershka, Massimo Dutti и других брендов Inditex.