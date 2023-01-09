Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

Даты следующих длинных выходных напомнили россиянам на официальном сайте мэра Москвы. Согласно производственному календарю, в следующем месяце — феврале — граждане РФ будут отдыхать четыре дня подряд.

Это связано с государственным праздником: ежегодно в России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В этом году праздник выпадает на четверг, поэтому он будет нерабочим. Пятница, 24 февраля, тоже объявлена выходным днем — из-за переноса выходного с 1 января, которое пришлось на воскресенье.

Отмечается, что накануне праздника, а именно в среду, 22 февраля, рабочий день будет традиционно сокращен на один час.

Ранее перечислены советы для настроя на рабочий режим после длинных выходных.