Город
14:06, 21 января 2023
1 мин.

В московском клубе после концерта произошла давка с пострадавшими

В московском клубе после концерта произошла давка с пострадавшими
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Давка, в результате которой пострадали два человека, произошла после концерта Heroinwater и UglyStephan в одном из клубов в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, мероприятие проходило в клубе на Новом Арбате. Потасовка началась после того, как сотрудники охраны попытались оттеснить зрителей, чтобы дать возможность покинуть зал посетителям с VIP-билетами. После этого началась давка, в результате которой две девушки упали на пол и получили травмы. Всего же в зале было более 300 человек.

Ранее, в ноябре прошлого года, в московском концертном зале «Атмосфера» также произошла давка. Больше тысячи человек несколько часов пытались выйти на улицу после мероприятия.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.