В московском клубе после концерта произошла давка с пострадавшими

Давка, в результате которой пострадали два человека, произошла после концерта Heroinwater и UglyStephan в одном из клубов в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, мероприятие проходило в клубе на Новом Арбате. Потасовка началась после того, как сотрудники охраны попытались оттеснить зрителей, чтобы дать возможность покинуть зал посетителям с VIP-билетами. После этого началась давка, в результате которой две девушки упали на пол и получили травмы. Всего же в зале было более 300 человек.

Ранее, в ноябре прошлого года, в московском концертном зале «Атмосфера» также произошла давка. Больше тысячи человек несколько часов пытались выйти на улицу после мероприятия.