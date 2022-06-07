Давка за бесплатными тюльпанами в парке «Сокольники» попала на видео

Ажиотаж объясняется акцией «Вторая жизнь тюльпана», которую проводят в парке. Луковицы цветов с клумб парка раздают посетителям. При правильном хранении тюльпаны можно высадить еще раз.

На кадрах видно, что желающих забрать себе тюльпаны оказалось очень много. Некоторые посетители ведут себя агрессивно, повышая голос и расталкивая окружающих.

Ранее москвичи выстроились в очередь в Главный ботанический сад, чтобы понаблюдать за цветением сакуры.