Город
Сегодня в 17:14
1 мин.

Давка за бесплатными тюльпанами в парке «Сокольники» попала на видео

Давка за бесплатными тюльпанами в парке «Сокольники» попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Посетители столичного парка «Сокольники» устроили давку в очереди за бесплатными луковицами тюльпанов. Происходящее попало на видео в Telegram-канале «Москва 24».

Ажиотаж объясняется акцией «Вторая жизнь тюльпана», которую проводят в парке. Луковицы цветов с клумб парка раздают посетителям. При правильном хранении тюльпаны можно высадить еще раз.

На кадрах видно, что желающих забрать себе тюльпаны оказалось очень много. Некоторые посетители ведут себя агрессивно, повышая голос и расталкивая окружающих.

Ранее москвичи выстроились в очередь в Главный ботанический сад, чтобы понаблюдать за цветением сакуры.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.