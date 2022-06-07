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Давка за бесплатными тюльпанами в парке «Сокольники» попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Посетители столичного парка «Сокольники» устроили давку в очереди за бесплатными луковицами тюльпанов. Происходящее попало на видео в Telegram-канале «Москва 24».
Ажиотаж объясняется акцией «Вторая жизнь тюльпана», которую проводят в парке. Луковицы цветов с клумб парка раздают посетителям. При правильном хранении тюльпаны можно высадить еще раз.
На кадрах видно, что желающих забрать себе тюльпаны оказалось очень много. Некоторые посетители ведут себя агрессивно, повышая голос и расталкивая окружающих.
Ранее москвичи выстроились в очередь в Главный ботанический сад, чтобы понаблюдать за цветением сакуры.