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13:56, 26 ноября 2022
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Москвичей предупредили о существенно превышающем норму атмосферном давлении

Москвичей предупредили о существенно превышающем норму атмосферном давлении
Фото: Mehrpouya H / Unsplash

О существенно превышающем норму атмосферном давлении жителей Москвы в своем Telegram-канале предупредил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, к полудню субботы, 26 ноября, оно повысилось до 760,6 миллиметра ртутного столба, что выше нормы на 13-15 единиц.

«На свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 миллиметров ртутного столба, что на 17-19 единиц выше положенного по климату. И только к концу рабочей недели наметится более явная тенденция на понижение давления», — написал он.

Синоптик предупредил, что метеозависимым людям в эти дни стоит быть особенно внимательными к своему здоровью. На фоне высокого атмосферного давления следует по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, регулярно измерять давление крови, добавил Леус.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Период предупреждения о гололедице действует до 12:00 понедельника, 28 ноября.

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