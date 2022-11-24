«Желтый» уровень погодной опасности объявили синоптики в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности на несколько дней объявили в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения — до 12:00 понедельника, 28 ноября», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее морозы и сохранение гололедицы до пятницы, 25 ноября, пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог сообщил о начале существенного похолодания в дневное время.