16:34, 24 ноября 2022
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили синоптики в Москве и Подмосковье
Фото: Агентство «Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности на несколько дней объявили в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.
«Гололедица. Период предупреждения — до 12:00 понедельника, 28 ноября», — говорится в сообщении синоптиков.
Ранее морозы и сохранение гололедицы до пятницы, 25 ноября, пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог сообщил о начале существенного похолодания в дневное время.