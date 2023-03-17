Знаменитый LED-экран на станции московского метро назвали «дебилодетектором»

Знаменитый LED-экран на одной из станций московского метро назвали «дебилодетектором». Россияне в группе «Подслушано метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте» раскритиковали пассажиров столичной подземки, которые ложатся на пол под LED-экран, чтобы смотреть видеоинсталяции.

«Москвичи слишком высоко оценили арт-объект на новой станции метро "Рижская". Некоторые вот даже попадали от восторга», — подписали соответствующее видео администраторы сообщества.

«Это уже можно считать классикой», «Хочу смотаться на "Рижскую", чтобы сделать такое фото», «Они лежат, отдыхают, смотрят на экран и пусть лежат. Никому не мешают», «Это флешмоб», «Сделать что-то нестандартное — весело. Ребята веселятся», «Хорошо, что мир не состоит только из скучных людей», «Хочу также. Знаю, куда пойду сегодня. Хоть какая-то яркая капля настроения в метро», «Даже если грязно, потом постирают вещи, а воспоминания останутся», «Ну дурачится молодежь, ничего тут страшного нет. Такие же сами были», — поддержали героев ролика подписчики группы.

Но многие юзеры осудили такое поведение. «Исполняют роль ковриков для вытирания ног», «Как может нравиться, когда люди вытирают собой пол метро?», «Как обезьяны. Будто впервые экран увидели», «В обществе нужно жить в общепринятых рамках», «Да уж. Валяться на полу, по которому ходят в обуви, это невесело», «Валяться на полу в общественном месте ненормально, получать от этого удовольствие — ненормально», «Они в курсе, что там пол грязный?», «Фрики! Они много где по Москве валяются, им важно привлечь внимание людей, записать все это на видео и слить в интернет», «Получился отличный дебилодетектор», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи устроили флешмоб на новой станции БКЛ и попали на видео.