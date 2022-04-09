На улице в Москве заметили «Деда Мороза» в шортах. В Telegram-канале «Соседи. Гольяново» был опубликован снимок мужчины в необычном для снежной погоды наряде, присланный одной из подписчиц.

На кадре можно увидеть человека, одетого в красную майку, черные шорты и кроссовки. На плече он несет лыжи. «Дети сказали, что это Дедушка Мороз собирается на отдых», — прокомментировали на канале автора фото.

Один из пользователей сети отметил, что погода хоть и снежная, но уже не минусовая, так что мужчина выглядит вполне нормально. «Я его почти каждый день из окна вижу. И зимой, и летом в одной одежде ходит. Молодец мужик!» — поделилась подписчица канала.

Ранее в Москве заметили Деда Мороза на необычном транспорте.