Москвичка отблагодарила «Дедушку Рамазана»

«Дедушку Рамазана» за хорошую работу отблагодарила в сообществе «Соседи. Белорусская — Новослободская — Маяковская» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жительница столичного района.

«Я часто посещаю пункт выдачи одного из маркетплейсов на Васильевской улице. Уже несколько месяцев там работает внимательный и заботливый сотрудник Рамазан. Я настолько впечатлилась уровнем его сервиса, как маркетолог и руководитель, что написала о нем статью», — поделилась москвичка.

В своей статье она рассказала, что 31 декабря 24-летний Рамазан приветливо встречал клиентов в новогоднем свитере: здоровался с каждым, быстро находил заказ, помогал с упаковкой, шутил и улыбался. Она отметила, что даже по прошествии праздничных каникул «Дедушка Мороз» Рамазан продолжает дарить клиентам подарки, а те с восторгом одаривают его.

«Ощущение, что ты приходишь к хорошему приятелю на чай и теплую беседу. Я как маркетолог радуюсь таким кейсам: сервис, превосходящий ожидания, — мечта каждого клиента и компании», — подчеркнула москвичка.

Ранее жители одного московского района поблагодарили своего дворника за хорошую работу, проделанную им во время сильных снегопадов. Они решили сделать ему подарок.