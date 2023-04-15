Дедушка-шахматист в одном из московских ТЦ умилил пользователей сети

Дедушку-шахматиста заметили в одном из столичных торговых центров (ТЦ). Фото с ним опубликовали в Telegram-канале «Московские новости».

Пожилой мужчина, сидящий на фудкорте ТЦ «Павелецкая Плаза» перед шахматной доской, умилил пользователей сети. «А вы уже пробовали с ним поиграть?» — обратились к фолловерам администрация группы. Это предложение набрало сотни положительных реакций подписчиков.

Пенсионер-шахматист, играющий за деньги с прохожими, стал знаменит в сети в 2022 году. Его замечали на Новом Арбате, Мясницкой улице и Патриарших прудах. По данным очевидцев, пожилой мужчина предлагал играть за деньги гуляющим по центру Москвы, а также у него можно было купить книги о шахматах.

Ранее пользователей сети умилила игра в футбол бабушки и внучки в одном из столичных скверов. На опубликованных в сети кадрах пожилая москвичка в пальто и с платком на голове перебрасывалась мячом со школьницей.