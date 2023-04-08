Игра в футбол бабушки и внучки в Москве попала на видео
Опубликовано видео игры в футбол бабушки и внучки в одном из московских скверов.
Игра в футбол бабушки и внучки в Москве попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Братеево район М125».
«Милое видео снято в сквере между Братеевской, 27/2, и Ключевой, 10. Баба Маня зимой играла с внучкой в FIFA 23 на плойке, а теперь — практика», — написал автор ролика.
На кадрах видео запечатлена пожилая москвичка в пальто и с платком на голове. Пенсионерка играет в футбол со своей внучкой, которой на вид около десяти лет. Они передают друг другу мяч. Девочка стоит на одном месте, а ее бабушка бегает за мячом.
«Внучкольдиньо и бабуальди», «То чувство, когда техника бабули лучше, чем у игроков нашей сборной», «Молодец, бабуля. У внучки будут классные воспоминания о детстве», — написали в комментариях пользователи сети.
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