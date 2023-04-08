Игра в футбол бабушки и внучки в Москве попала на видео

На кадрах видео запечатлена пожилая москвичка в пальто и с платком на голове. Пенсионерка играет в футбол со своей внучкой, которой на вид около десяти лет. Они передают друг другу мяч. Девочка стоит на одном месте, а ее бабушка бегает за мячом.

«Внучкольдиньо и бабуальди», «То чувство, когда техника бабули лучше, чем у игроков нашей сборной», «Молодец, бабуля. У внучки будут классные воспоминания о детстве», — написали в комментариях пользователи сети.

Ранее объявление ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян.