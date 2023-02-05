В Москве заметили нехватку классических квартир

Нехватку классического формата квартир в Москве заметили аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», сообщают «Известия». Дефицит такого жилья привел к увеличению его стоимости.

«По данным экспертов, на долю предложения "классики" приходится 20,5 процента, в то время как квартиры евроформата занимают долю 55,3 процента. Так, доля однокомнатных лотов в общем предложении на первичном рынке квартир массового сегмента в границах старой Москвы составляет 10,3 процента, двухкомнатных — 7,3 процента, трехкомнатных — 2,6 процента и четырехкомнатных — 0,2 процента», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что по сравнению с декабрем 2022 года средняя цена одного квадратного метра четырехкомнатных квартир прибавила в стоимости на 5,8 процента — до 219,3 тысячи рублей. Цены на однокомнатные квартиры выросли на 4,3 процента — до 298,9 тысячи рублей. Трехкомнатные квартиры прибавили в цене на 3,7 процента — до 243,9 тысячи рублей. При этом средние цены на жилье евроформата практически не изменились.

Ранее были названы районы столицы с самым дешевым жильем. Наиболее привлекательные предложения по квартирам в границах старой Москвы можно найти в Крюкове.