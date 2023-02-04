Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Районы Москвы с самым дешевым жильем были названы в исследовании компании «Бест-Новострой» и сервиса bnMAP.pro, сообщают «Известия». Наиболее привлекательные предложения по квартирам в границах старой Москвы можно найти в Крюкове.

«Средняя цена квадратного метра новостройки в данном районе составляет 197 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется жилье в районе Бирюлево Восточное — 211,729 тысячи рублей за квадрат», — говорится в сообщении.

Недорогую недвижимость можно также найти в районах Люблино, Митино, Некрасовка, Бибирево и Ховрино, где цены, как правило, не превышают 230 тысяч рублей за один квадратный метр. В Алтуфьеве, Северном Медведкове и Молжаниновском районе цена квадратного метра находится в диапазоне от 230,059 до 233,613 тысячи рублей.

Ранее была названа цена самых дешевых дач в Подмосковье. Так, за 250-300тысяч рублей чаще всего предлагаются участки площадью от четырех до восьми соток в старых садовых товариществах с заброшенной территорией.