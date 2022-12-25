Назван способ распознать дефицит витамина С по внешности

Способы распознать дефицит витамина С по внешности человека в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин.

«Истощаются ногтевые пластины, волосы становятся ломкими и тусклыми. Развивается анемия, человек выглядит очень бледным», — прокомментировал врач последствия недостатка витамина С.

Медик объяснил, что витамин С — это основной водорастворимый антиоксидант в крови и клетках тканей организма. Его нехватка может привести к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность. На фоне этого могут формироваться множественные очаги кровоизлияний в суставах, мышцах, подкожной клетчатке.

По словам эндокринолога, витамин стимулирует синтез коллагена и тем самым предотвращает проявление фотостарения. Соответственно, его недостаток в организме приводит к утолщению и неровности кожи, появлению пигментных пятен.

Специалист отметил, что аскорбиновая кислота помогает коже оставаться здоровой и эластичной, а также сохраняет волосы в хорошем состоянии.

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