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Дефиле ковбоя в трусах по Москве попало на видео

Дефиле ковбоя в трусах по Москве попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Мужчина в трусах и ковбойской шляпе прогулялся по улицам столицы и попал в снятый очевидцами видеоролик. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«Когда сказали в жару одеваться полегче и прикрывать голову», — написал автор поста. Пользователи сети оценили выбор героя видео. «Я его понимаю, если честно», «Ну... Все правильно же сделал», «Креативненько», — написали они в комментариях под публикацией.

Многие обратили внимание на походку мужчины: «От бедра!», «Прям показ мод, не идет, а дефилирует», «Летящей походкой...». Юзеры увидели в герое ролика сходство не только с ковбоем, но и с некоторыми известными личностями и персонажами кино. «Моргенштерн?», «Данди по прозвищу крокодил!», «Байден что ли?» — пошутили они.

Одна из участниц дискуссии призналась, что испытывает негативные эмоции при виде мужчин с голыми торсами на улицах Москвы. «По-вашему, в Сочи так ходить можно, а в Москве, где сейчас жарче, нет?» — ответили ей.

Ранее в столичной подземке заметили «древнеегипетского фараона». Фотография пассажира в соответствующем костюме попала в сеть.

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