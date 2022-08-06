Дефиле ковбоя в трусах по Москве попало на видео

Мужчина в трусах и ковбойской шляпе прогулялся по улицам столицы и попал в снятый очевидцами видеоролик. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«Когда сказали в жару одеваться полегче и прикрывать голову», — написал автор поста. Пользователи сети оценили выбор героя видео. «Я его понимаю, если честно», «Ну... Все правильно же сделал», «Креативненько», — написали они в комментариях под публикацией.

Многие обратили внимание на походку мужчины: «От бедра!», «Прям показ мод, не идет, а дефилирует», «Летящей походкой...». Юзеры увидели в герое ролика сходство не только с ковбоем, но и с некоторыми известными личностями и персонажами кино. «Моргенштерн?», «Данди по прозвищу крокодил!», «Байден что ли?» — пошутили они.