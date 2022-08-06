Дефиле ковбоя в трусах по Москве попало на видео
Мужчина в трусах и ковбойской шляпе прогулялся по улицам столицы и попал в снятый очевидцами видеоролик. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
«Когда сказали в жару одеваться полегче и прикрывать голову», — написал автор поста. Пользователи сети оценили выбор героя видео. «Я его понимаю, если честно», «Ну... Все правильно же сделал», «Креативненько», — написали они в комментариях под публикацией.
Многие обратили внимание на походку мужчины: «От бедра!», «Прям показ мод, не идет, а дефилирует», «Летящей походкой...». Юзеры увидели в герое ролика сходство не только с ковбоем, но и с некоторыми известными личностями и персонажами кино. «Моргенштерн?», «Данди по прозвищу крокодил!», «Байден что ли?» — пошутили они.
Одна из участниц дискуссии призналась, что испытывает негативные эмоции при виде мужчин с голыми торсами на улицах Москвы. «По-вашему, в Сочи так ходить можно, а в Москве, где сейчас жарче, нет?» — ответили ей.
Ранее в столичной подземке заметили «древнеегипетского фараона». Фотография пассажира в соответствующем костюме попала в сеть.